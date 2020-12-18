Минздрав рассказал, кому запрещено делать прививку от COVID-19

Противопоказанием стали некоторые серьёзные заболевания, а также будущая или текущая беременность, грудное вскармливание и аллергия.

В Минздраве России назвали ряд противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Список опубликован в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Прививку не стоит делать, если человек болеет туберкулёзом, гепатитами B и C, сифилисом, ВИЧ, если он в течение года переболел острым коронарным синдромом или перенёс инсульт. Также прививку не рекомендуется делать при наличии новообразований и если в ближайшие три месяца планируется зачать ребёнка.

Также лучше не прививаться тем, кто заразился острым инфекционным заболеванием или имеет аллергию на лекарственные препараты, беременным или кормящим женщинам.

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В Минздраве напомнили, что перед тем, как делать прививку, нужно обследоваться.