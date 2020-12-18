Мусор и газовые плиты: совет МСУ Ленобласти подвел итоги уходящего года

17 декабря на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Ленобласти при ЗакСобрании обсудили мусорную реформу, цену и качество обслуживания газовых плит и подвели итоги года

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на завершающей в 2020 году встрече в режиме видеоконференцсвязи присутствовало 199 участников, среди которых главы администраций плюс 33 члена Совета.

О ходе мусорной реформы

Первый вопрос повестки дня касался проекта областного закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами производства и потребления в Ленобласти, о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов и отдельных положений законодательных актов».

Начальник Юго-Западного межрайонного отдела департамента государственного экологического надзора областного комитета государственного экологического надзора Антон Башнин обозначил основные положения данного проекта. Среди них — введение процедуры разрешения на перемещение отходов на территории Ленобласти, что касается твердых коммунальных и строительных отходов, применение системы QR-кодов, оснащение транспортных средств системой фиксации перемещений, запрет на захоронение отходов на территории региона, выделение субсидий органам МСУ на ликвидацию свалок и другие.

Один из основных моментов — введение административной ответственности за транспортирование отходов без разрешения. Для нарушителей предусматриваются высокие штрафы: для граждан — до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — до полутора миллиона.

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Заместитель Председателя Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский затронул острый вопрос о том, что, несмотря на существующую агломерацию Петербурга и Ленобласти в части решения мусорной проблемы, фактически в городе отсутствует региональный оператор по обращению с отходами, что приводит к множественным нарушениям. Депутаты согласились с докладчиком в том, что создание единого для Петербурга и области регоператора будет эффективным решением в данной ситуации.

О ходе реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Ленобласти рассказала и. о. заместителя председателя комитета по обращению с отходами Ирина Чуркина. Она подчеркнула, что в зону ответственности реформы вошли только твердые бытовые отходы, уборка остального мусора относится к полномочиям органов местного самоуправления. Программой предполагается выделение в течение трех лет ежегодно по 174 миллиона рублей на создание мусорных площадок. В 2021 году запланировано оборудование девятисот, всего же их, по данным комитета, в Ленобласти около семи тысяч (по информации регионального оператора — намного больше).

После обширного доклада о том, что было сделано в рамках мусорной реформы региональным оператором, генеральный директор управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти Антон Бучнев ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

В основном претензии касались очевидного неудобства в том, что региональный оператор отвечает только за ТКО, а не за все виды отходов, а также в его полномочия не входит уборка контейнерных площадок. Присутствующие отметили несовершенство мусорной реформы, так как федеральным законом не предусматривается финансирование регионального оператора в части обращения с другими видами мусора, например, с крупногабаритным, автомобильными шинами, порубочными остатками и прочим. За то, чтобы объединить все это в одних руках, высказались и муниципалы. По словам Антона Бучнева, региональная управляющая компания готова выполнять данные работы. Совет выступил с предложением профильной комиссии ЗакСа подготовить обращение на федеральный уровень по данному вопросу.

«Ход мусорной реформы сегодня в самом разгаре, реформа сложная, и только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы вопрос уборки мусора был решен качественно», — подытожил обсуждение Дмитрий Пуляевский.

Об изменениях в законодательстве муниципалитетов

Исполнительный директор областного Государственного экспертного института регионального законодательства Федор Замятин выступил с докладом о приведении правовых актов органов местного самоуправления Ленинградской области в соответствие с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. В регионе создана рабочая группа, в задачи которой входит разработка предложений по этому вопросу.

«Несмотря на большой массив изменений как Конституции, так и федерального законодательства в связи с изменением Конституции РФ на уровне муниципальных образований, при первом приближении таких актов не так много», — отметил Федор Замятин.

Также он напомнил, что одним из основополагающих документов, которым будет определяться вектор изменений муниципального звена публичной власти, наряду с изменениями статьи 131 Конституции РФ, является принятый чуть более недели назад Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации».

О цене и качестве обслуживания газовых плит

Следующая тема обсуждения на заседании Совета была посвящена техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Вопросы к заместителю председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Анастасии Кузнецовой касались в основном завышенной поставщиком услуги цены за ежегодное обслуживание газового оборудования (от 795 рублей). Претензии жителей, которые озвучили депутаты, есть и к качеству оказания данной услуги, ведь зачастую проверка оборудования специалистом занимает всего пару минут. В результате Совет рекомендовал направить документы на рассмотрение данной проблемы в профильную комиссию областного парламента.

Итоги работы

В завершение встречи выступил первый заместитель председателя комитета градостроительной политики — главный архитектор Ленобласти Сергей Иванов с информацией об областном законе «О внесении изменений в статью 1 областного закона «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленобласти и органами местного самоуправления Ленобласти».

Подводя итоги очередного года работы, Дмитрий Пуляевский в своем заключительном слове озвучил ряд цифр из принятого Законодательным собранием бюджета Ленобласти на 2021 год, 60% расходов в котором предусмотрено на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. Вице-спикер областного ЗакСа выразил благодарность Совету, главам муниципальных образований и администраций за слаженную работу в течение этого непростого года и поздравил всех с наступающими праздниками.