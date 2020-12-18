Теннисист из Гатчины стал вторым среди сильнейших в России

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва «Ника» из Гатчинского района Максим Гребнев стал серебряным призером Всероссийских спортивных соревнований по настольному теннису.

«Кубок мужской национальной команды России» прошел в Ярославле, всего в турнире приняли участие 12 спортсменов из разных уголков России. Максим Гребнев уступил спортсмену из Московской области Александру Шибаеву.

Напомним, что спортсменка из Гатчинского района завоевала три медали на Кубке России по настольному теннису: серебро в одиночном разряде и бронзу в парном и смешанном парном.