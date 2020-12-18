Lufthansa с 19 декабря открывает рождественские рейсы во Франкфурт-на-Майне из «Пулково»

Авиакомпания Lufthansa с субботы открывает рождественские рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» во Франкфурт-на-Майне, сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом).

«В декабре 2020 года авиакомпания Lufthansa выполнит четыре рождественских рейса из Санкт-Петербурга. Вылеты запланированы на 19, 22, 26 и 29 декабря на 19.00», — говорится в сообщении.

Аэропорт «Пулково», который в 2019 году обслужил 19,6 миллиона пассажиров, занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Оператором «Пулково» с 2010 года является международный консорциум «Воздушные ворота Северной столицы».