В школы Ленобласти поступят новые автобусы

Новые автобусы поступят в 17 школ двенадцати районов 47 региона

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, школьные автобусы были поставлены в школы в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах Минпромторгом РФ в рамках реализации распоряжения Правительства РФ.

Напомним, что в 2021 году изменен срок подачи заявлений для поступления записи детей в первый класс. Запись пройдетв два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории.