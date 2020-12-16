Принимать заявления от родителей первоклассников в 2021 году начнут с апреля

Запись в 1-е классы Ленобласти пройдет как обычно в два этапа, но начинается 1 апреля 2021 года, а не с января, как было раньше.

Запись пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории.

Ivbg.ru уже рассказывает, куда и какие документы нужно отправить для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс. Кто не помнит — напомним. Подать заявление родители первоклассников могут любым из способов:

через любой МФЦ региона;

заполнив электронное заявление на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области или на портале «Образование Ленинградской области».

Родителям будущих первоклассников необходимо предварительно зарегистрироваться в ЕСИА (единой системе идентификации и авторизации), после чего они смогут самостоятельно направить заявление на один из предложенных порталов.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.