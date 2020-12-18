К такому выводу пришли специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили об успехе препарата «КомбиВИЧвак» — вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По словам экспертов, ее введение способствует формированию антител к вирусу. Об этом пишет «Интерфакс».