К такому выводу пришли специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.
В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили об успехе препарата «КомбиВИЧвак» — вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По словам экспертов, ее введение способствует формированию антител к вирусу. Об этом пишет «Интерфакс».
«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100 % добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80 %», — передали в центре.