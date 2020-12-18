Объявлены победители премии «Бизнес-Успех» в Ленобласти

В Ленинградской области 17 декабря в онлайн-формате впервые состоялись Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и 116-й региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

Определены самые перспективные предприниматели и лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства Ленинградской области. Победителями 116-го регионального этапа премии «Бизнес-Успех» признаны:

Номинация «Лучший молодежный проект» – Андрей Богданов, ферма «Родные ладони», Коряча Волосовского района.

Номинация «Лучший женский проект» – Анастасия Королева, академия хореографии «Династия», Кировск.

Номинация «Лучший производственный проект» – Сергей Коробов, компания «Ростин», Кириши.

Номинация «Лучший сельскохозяйственный проект» – Алексей Садов, ГКФХ Садов Алексей Викторович, Пудомягское поселение Гатчинского района.

Номинация «Лучший созидательный проект» – Татьяна Васильева, предприятие народных художественных промыслов «Свирское кружево», Лодейное Поле.

Номинация «ЗОЖ» – Анна Салакина, спортивно-развивающий центр «Супер кидс», Всеволожск.

Номинация «Лучший франчайзинговый проект» – Елена Дашковская, центр развития речи «Говоруша», Всеволожск.

Номинация «Народный предприниматель» – Вахид Сафаров и Марина Суслова, загородный дом для пожилых «Невская Дубровка», Дубровка Всеволожского района.

Спецприз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» – Артемий Горшков, ГКФХ Горшков Артемий Вадимович, Вырица Гатчинского района.

Номинация «Лучший муниципалитет» – Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области.

Региональный этап премии «Бизнес-Успех» в Ленобласти проводится при поддержке Правительства Ленинградской области и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Победители получили гаджеты Apple от МСП Банка, бизнес-литературу от издательства «Альпина Паблишер», бесплатное обучение Mini MBA в Университете «Синергия», годовой доступ к digital-платформе Synergy.Online – цифровому образовательному хабу, объединившему онлайн-мероприятия, базу знаний, digital-сервисы, бизнес-образование и собственное комьюнити и многое другое.