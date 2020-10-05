Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга стал доступен предпринимателям Ленобласти

Механизм дает возможность предпринимателям Ленобласти получить до 15 млн рублей в кратчайшие сроки за счет электронного документооборота и исключения повторных процедур проверки документов.

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти в рамках существующих правил взаимодействия региональных гарантийных организаций (РГО) с АО «Корпорация МСП» предоставил поручительство по проекту «Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга».

«Поручительство на сумму 10 500 000 рублей уже получил предприниматель из Ленинградской области из сельскохозяйственной отрасли», — отметили в Фонде.

«Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга» позволяет субъектам малого и среднего бизнеса Ленобласти получить поручительство по упрощенной форме, а именно: в ускоренном режиме (в течении 3-х рабочих дней), без повторного андеррайтинга и с минимальным пакетом документов.

Кроме того, по условиям программы:

• максимальная сумма поручительства составляет 15 000 000 рублей;

• стоимость поручительства – от 0,75% до 1% (в период действия режима повышенной готовности 0,5% годовых);

• срок поручительства – не более 120 месяцев (в период действия режима повышенной готовности не более 36 месяцев)

Механизм — это порядок взаимодействия АО «Корпорация «МСП» и региональных гарантийных организаций при предоставлении гарантийной поддержки на основе оценки кредитного риска, проведенной Банком-партнером, инициирующим предоставление Поручительства, без дополнительного анализа кредитоспособности Заемщика (Принципала). Финансовым партнером по Механизму выступает ПАО «Сбербанк», с которым Фонд подписал соглашение по работе в рамках Механизма.

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Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.