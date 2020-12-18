К Маршалловым островам прибило 649 килограммов кокаина

Автор: Сергей Агутин
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Заброшенную моторную лодку прибило к берегу одного из атоллов Маршалловых островов. Местные жители попытались вытащить ее на берег, но судно оказалось слишком тяжелым.

Маршалловым островам
Фото: Marshall Islands Police Departments

При обследовании внутренних кают обнаружен скрытый отсек. В нем находились 649 килограммов кокаина, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW. По оценкам специалистов, лодка провела в море около двух лет.

Общая стоимость находки составляет 55 миллионов долларов. Два килограмма кокаина переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для расследования. Остальное сожгли.

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