К Маршалловым островам прибило 649 килограммов кокаина

Заброшенную моторную лодку прибило к берегу одного из атоллов Маршалловых островов. Местные жители попытались вытащить ее на берег, но судно оказалось слишком тяжелым.

При обследовании внутренних кают обнаружен скрытый отсек. В нем находились 649 килограммов кокаина, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW. По оценкам специалистов, лодка провела в море около двух лет.

Общая стоимость находки составляет 55 миллионов долларов. Два килограмма кокаина переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для расследования. Остальное сожгли.