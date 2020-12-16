В 2018 году на руководящие посты в мэрию Парижа назначили 11 женщин и пять мужчин. Было нарушено постановление, запрещающее представителям одного пола занимать более 60% руководящих должностей.
Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго (тоже женщина). Она пообещала, что вместе со всеми женщинами из администрации отнесет чек на €90 тысяч в Министерство государственной службы.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что украинская партия призывает силой отобрать у России Ростовскую область.
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