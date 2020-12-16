Мэрию Парижа оштрафовали на €90 тыс. за слишком большое число женщин-руководителей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В 2018 году на руководящие посты в мэрию Парижа назначили 11 женщин и пять мужчин. Было нарушено постановление, запрещающее представителям одного пола занимать более 60% руководящих должностей.

Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго (тоже женщина). Она пообещала, что вместе со всеми женщинами из администрации отнесет чек на €90 тысяч в Министерство государственной службы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что украинская партия призывает силой отобрать у России Ростовскую область.

Вам будет интересно
Мэрию Парижа оштрафовали на €90 тыс. за слишком большое число женщин-руководителей франция, Париж
В Японии нашли судно, унесенное цунами в 2011 году
В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году. Судно пропало из порта Кэсэннума в префектуре Мияги после Великого...
12.12.2020 276
Автор
Поделиться