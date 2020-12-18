Фанатов «Зенита» и «Спартака» арестовали после драки на «Газпром Арене»

Четверым футбольным болельщикам запретили посещать игры на срок от одного года до двух лет.

На матче 19-го тура чемпионата РФПЛ на стадионе «Газпром Арена» между фанатами «Зенита» и «Спартака» произошла драка. В результате арестовали четырех мужчин.

Болельщик «Спартака» Илья Фомичев сядет на двое суток. Болельщики «Зенита» Сергей Попов и Владимир Фурман арестованы на на семь дней. Их товарищ Сергей Исаев получил десять дней.

Помимо ареста, футбольным фанатам запретили посещать игры от одного года до двух лет, сообщает «Фонтанка».