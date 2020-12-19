На Камчатку теперь нельзя приехать без отрицательного теста на COVID-19

Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов России, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на коронавирус, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте краевого правительства.

Ранее при въезде на Камчатку от россиян требовалось либо пройти тестирование в течение трёх дней после прибытия на полуостров, либо сразу предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. В регионе сейчас действует ряд ограничительных мер: установлен обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия (кроме мероприятий на открытом воздухе) и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Обязать граждан России при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов России предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края», — говорится в документе.

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В Камчатском крае за сутки зафиксирован 77 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 9168 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 8027 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 82 пациента.