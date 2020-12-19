NBC: США парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом

Журналисты NBC News всерьёз встревожены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в США. В своей статье автор говорит о том, что пандемия смогла поставить Соединённые Штаты на колени.
Журналист пояснил, что государство осталось парализовано из-за величайшего эпидемиологического кризиса. При этом надежды американцев на финансовые и интеллектуальные возможности США не оправдались.
Он говорит о «пугающих данных», когда в Штатах за два дня было зарегистрировано больше смертей, чем за весь март.
При этом COVID-19 вскрыл целый спектр проблем. Внезапно стало понятно, что больницам не хватает финансирования, инфраструктура в сельской местности разваливается, а законодательство тормозит экономическую помощь.
В материале говорится, что коронавирус нанёс мощный удар по цветным общинам, что привело к проявлению проблем системного расизма и экономического неравенства.
Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп объявил о старте вакцинации от COVID в США.