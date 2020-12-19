Россияне признались, что намерены сэкономить на новогодних подарках

Большинство россиян в этом году намерены потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в 2019 году такие траты планировали только несколько больше половины граждан. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».
Эксперты поясняют, что на фоне пандемии коронавируса люди предпочитают отказаться от лишних трат и следовать сберегательной модели поведения.
Сами подарки также станут более скромными, говорится в исследовании. Только 35% россиян хотят подарить электронную и бытовую технику (45% в прошлом), ювелирные изделия преподнесут в качестве подарка – 5% (8% в 2019 году).
В этом году большим спросом стала пользоваться косметика и парфюмерия, которые в этом году для подарков купят 45% респондентов против 35% в прошлом году. Около 10% опрошенных решили подарить близким одежду, а 5% — другие подарки.
Самыми оригинальными вариантами подарков в 2020-2021 годах оказались канистра спирта, набор масок, сертификаты на онлайн-обучение, настольные игры и кулинарная книга.
Около 40% опрошенных готовят покупать подарки супругу или супруге (парню или девушке), еще 30% — будут радовать детей, еще 10% — положат презенты под ёлочку родителям. Примерно 7% сделают подарки внукам, еще 5% — любовнице, а 5% — друзьям, а 3% — другим людям.
Кроме того, если раньше россиян брали займы и кредиты в декабре на подарки — около 40% оформленных займов направлялись на эти цели, то сейчас цифра не будет более 25%. На фоне пандемии россияне предпочли брать займы на товары первой необходимости.