Россияне признались, что намерены сэкономить на новогодних подарках

Большинство россиян в этом году намерены потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в 2019 году такие траты планировали только несколько больше половины граждан. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

Эксперты поясняют, что на фоне пандемии коронавируса люди предпочитают отказаться от лишних трат и следовать сберегательной модели поведения.

«Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей — 70%, 11-20 тысяч рублей — 20%, более 21 тысячи — 10%. В прошлом году соотношение было на уровне: 55%, 31%, 14%», — отметили аналитики.

Сами подарки также станут более скромными, говорится в исследовании. Только 35% россиян хотят подарить электронную и бытовую технику (45% в прошлом), ювелирные изделия преподнесут в качестве подарка – 5% (8% в 2019 году).

В этом году большим спросом стала пользоваться косметика и парфюмерия, которые в этом году для подарков купят 45% респондентов против 35% в прошлом году. Около 10% опрошенных решили подарить близким одежду, а 5% — другие подарки.

Самыми оригинальными вариантами подарков в 2020-2021 годах оказались канистра спирта, набор масок, сертификаты на онлайн-обучение, настольные игры и кулинарная книга.

Около 40% опрошенных готовят покупать подарки супругу или супруге (парню или девушке), еще 30% — будут радовать детей, еще 10% — положат презенты под ёлочку родителям. Примерно 7% сделают подарки внукам, еще 5% — любовнице, а 5% — друзьям, а 3% — другим людям.

Вам будет интересно Россияне рассказали, кому и какие подарки будут дарить в Новый год Специалисты сервиса Работа.ру узнали, какие подарки жители России будут дарить родным, друзьям и коллегам в Новый год. Дарить подарки на Новый... 18.12.2020 122

Кроме того, если раньше россиян брали займы и кредиты в декабре на подарки — около 40% оформленных займов направлялись на эти цели, то сейчас цифра не будет более 25%. На фоне пандемии россияне предпочли брать займы на товары первой необходимости.