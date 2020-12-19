Оценил новое оборудование и поговорил с пациентами: Александр Дрозденко посетил амбулаторию в Вартемягах

Новый флюорограф передали подразделению Токсовской больницы после его ввода в эксплуатацию.

По информации издания Online47, Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожский район посетил амбулаторию в Вартемягах.

В больнице появилось новое и современное оборудование в рамках исполнения проекта капитального строительства.

Медики, во время разговора с губернатором, признались, что работы у них очень много.

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Также Александр Дрозденко поговорил и с пациентами. По их словам, в амбулатории новое оборудование, хорошие условия и питание, грамотные врачи и медперсонал.