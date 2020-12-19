Вакцинация от COVID-19 педагогов и соцработников началась в Санкт-Петербурге – комздрав

Вакцинация от коронавируса педагогов и социальных работников началась в Санкт-Петербурге, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Сегодня мы начинаем прививать социальных работников и педагогов. Сейчас работает 8 прививочных центров, в понедельник мы откроем дополнительно еще 11… До 25 числа (декабря – ред.) мы постараемся открыть до 70 центров», — сказал он журналистам.

По словам Сарана, также прививки от COVID-19 уже сделали около 400 медработников.

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