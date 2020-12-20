В Ленобласти выявили 227 новых случаев COVID-19 на 20 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 21 319 человек. Выздоровели – 18 590 человек.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+11), Заборье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Торосово (+1), Беседа (+1), Клопицы (+1), Красные Череповицы (+1), Красный Луч (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+4), Селиваново (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Янино-1 (+1), Воейково (+1), Сертолово (+2), Старая (+11), Романовка (+1), Бугры (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+3), Аро (+1), Орово (+1), Лесколово (+4).
- Выборгский район: Выборг (+14), Светогорск (+3), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Торфяновка (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+3), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Сокколово (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Большие Колпаны (+1), Коммунар (+1), Романовка (+1), Новый Свет (+2), Вяхтелево (+1), Вайялово (+1), Нижняя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+11), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+20), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Синявино (+1), Приладожский (+1), Пухолово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Мошкино (+1), Вонозеро (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Новоселье (+1), Аннино (+2), Гостилицы (+1), Оржицы (+1), Лопухинка (+1), Кавелахта (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Дом отдыха «Живой ручей» (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+1), Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Платформа 69-й км (+1), Яблоновка (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+11), Цвылёво (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+2), Лисино-Корпус (+3), Ушаки (+1), Красный Бор (+2).
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08.12.2020 467