В Ленобласти выявили 227 новых случаев COVID-19 на 20 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 21 319 человек. Выздоровели – 18 590 человек.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+11), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Торосово (+1), Беседа (+1), Клопицы (+1), Красные Череповицы (+1), Красный Луч (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+4), Селиваново (+2).

Всеволожский район: Всеволожск (+3), Янино-1 (+1), Воейково (+1), Сертолово (+2), Старая (+11), Романовка (+1), Бугры (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+3), Аро (+1), Орово (+1), Лесколово (+4).

Выборгский район: Выборг (+14), Светогорск (+3), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Торфяновка (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+3), Красная Долина (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Сокколово (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Большие Колпаны (+1), Коммунар (+1), Романовка (+1), Новый Свет (+2), Вяхтелево (+1) , Вайялово (+1) , Нижняя (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+11), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+20), Пчевжа (+1) .

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Синявино (+1), Приладожский (+1), Пухолово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Мошкино (+1), Вонозеро (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Новоселье (+1), Аннино (+2), Гостилицы (+1), Оржицы (+1), Лопухинка (+1), Кавелахта (+1), Малое Карлино (+1) .

Лужский район: Луга (+5), Дом отдыха «Живой ручей» (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район : Подпорожье (+3).

Приозерский район : Приозерск (+2), Петровское (+1), Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Платформа 69-й км (+1) , Яблоновка (+1) , Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тихвинский район: Тихвин (+11), Цвылёво (+1).

Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+2), Лисино-Корпус (+3), Ушаки (+1), Красный Бор (+2).