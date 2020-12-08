Запрет корпоративов и елок: в Ленобласти ввели новые ограничения по COVID-19

В частности, они затронут корпоративы и новогодние елки, работу кинотеатров и театров, общепита в торговых центрах. Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Приозерский район перешел из “красной” зоны COVID-19 в “желтую”;

Запрещено проведение новогодних корпоративов, городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах;

С 30 декабря по 3 января во всех торговых центрах Ленобласти запрещена работа общепита;

Наполняемость концертных залов и театров не должна превышать 50% от количества зрительских мест;

В “красной” зоне Дома культуры могут проводить репетиции, кружки и мероприятия онлайн, в “желтой” и “зеленой” зонах разрешены мероприятия в зрительном зале при не более 50% заполняемости;