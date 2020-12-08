Запрет корпоративов и елок: в Ленобласти ввели новые ограничения по COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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В частности, они затронут корпоративы и новогодние елки, работу кинотеатров и театров, общепита в торговых центрах. Дрозденко подписал соответствующее постановление.

  • Приозерский район перешел из “красной” зоны COVID-19 в “желтую”;
  • Запрещено проведение новогодних корпоративов, городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах;
  • С 30 декабря по 3 января во всех торговых центрах Ленобласти запрещена работа общепита;
  • Наполняемость концертных залов и театров не должна превышать 50% от количества зрительских мест;
  • В “красной” зоне Дома культуры могут проводить репетиции, кружки и мероприятия онлайн, в “желтой” и “зеленой” зонах разрешены мероприятия в зрительном зале при не более 50% заполняемости;
  • В детских лагерях разрешено только 50% наполнение отрядов.
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02.12.2020 589
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