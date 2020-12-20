Эксперт рассказал, как правильно запускать фейерверк

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков, передаёт RT.

Волжин объяснил, что безопасное использование пиротехнических средств возможно только в случае, если продукция является сертифицированной, а при ее запуске соблюдены все меры предосторожности. В частности, наблюдать за фейерверками и запуском другой пиротехники нужно с безопасного расстояния, не менее 20 метров. Коробки должны быть установлены на ровной твёрдой поверхности, стоит учитывать и погодные условия.

«Нежелательно ставить коробки в снег, но можно утоптать снег до твёрдого грунта… При сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда: при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части. Поэтому рекомендовано соблюдать большое расстояние, в том числе от жилых зданий, бензоколонок. Возле дорог ставить коробки не рекомендуется», — добавил эксперт.