В Петербурге рыбаки вышли на лед в плюсовую температуру

В Петербурге отчаянные рыбаки, рискуя своей жизнью, вышли на тонкий тающий лед в Галерной гавани Петербурга.

Видео очевидцев поделились на портале «Мегаполис». Пользователи поразились такой безответственности и безумию любителей рыбалки. А ведь до 15 января в Петербурге запретили выходить на лед.

Напомним, за выход на лед в запрещенный период предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, за выезд на лед на транспортном средстве обойдется нарушителю от 1,5 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 тысяч рублей.