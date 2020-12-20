В Петербурге рыбаки вышли на лед в плюсовую температуру

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге отчаянные рыбаки, рискуя своей жизнью, вышли на тонкий тающий лед в Галерной гавани Петербурга.

Видео очевидцев поделились на портале «Мегаполис». Пользователи  поразились такой безответственности и безумию любителей рыбалки. А ведь до 15 января в Петербурге запретили выходить на лед. 

Напомним, за выход на лед в запрещенный период предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, за выезд на лед на транспортном средстве обойдется нарушителю от 1,5  до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 тысяч рублей.

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