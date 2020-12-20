Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском 

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Пожар охватил 52 квадратных метра частного дома, расположенного на улице  Горького в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около половины седьмого утра 20 декабря. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар к 07.30 ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Вам будет интересно
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском  трупы, посёлок Сиверский, пожар, Гатчинский район
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка
Взрыв в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Гатчинском районе Ленобласти произошел сегодня утром, 20 декабря.  По предварительным данным, причиной ЧП стал...
20.12.2020 178

При разборе конструкций пожарные обнаружили два обгоревших трупа. Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор