Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском 

Пожар охватил 52 квадратных метра частного дома, расположенного на улице Горького в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около половины седьмого утра 20 декабря. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар к 07.30 ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

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При разборе конструкций пожарные обнаружили два обгоревших трупа. Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.