Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка

Автор: Гузель Галимова
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Взрыв в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Гатчинском районе Ленобласти произошел сегодня утром, 20 декабря. 

По предварительным данным, причиной ЧП стал бойлер самогонного аппарата. Как видно на фото, взрывной волной выбило окна, пострадала кирпичная кладка и жилые помещения. Сообщается, что пострадавших нет. 

Трехкомнатная квартира на первом этаже не газифицирована, отапливалась водяным оборудованием, сообщают в администрации поселения 47news. На месте работают экстренные службы.

Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка самогонный аппарат, Ленобласть, Гатчинский район, взрыв, Александровка
Фото: 47channel.ru

 

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