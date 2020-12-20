Фото: самогонный аппарат взорвался в жилом доме в деревне Александровка

Взрыв в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Гатчинском районе Ленобласти произошел сегодня утром, 20 декабря.

По предварительным данным, причиной ЧП стал бойлер самогонного аппарата. Как видно на фото, взрывной волной выбило окна, пострадала кирпичная кладка и жилые помещения. Сообщается, что пострадавших нет.

Трехкомнатная квартира на первом этаже не газифицирована, отапливалась водяным оборудованием, сообщают в администрации поселения 47news. На месте работают экстренные службы.