В Петербурге осталось всего 27 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией

На сегодняшний день в Петербурге осталось всего 0,5% свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу.

Так, в городе осталось всего 27 свободных “ковидных” коек. Заняты в больницах 10 504 койки, при этом на 7 448 из них размещены пациенты со средне-тяжелыми случаями, на 2 444 — с тяжелыми, 612 коек занимают больные с легким течением коронавируса.

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Напомним, по данным на 18 декабря, в Петербурге оставалось 982 свободные койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией — это 4%. За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвержден у 3 759 человек. В городе скончались еще 73 заболевших, выписали 2 326 человек.