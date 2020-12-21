Огни зажгли на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Украшение главной новогодней ели на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где впервые за последние семь лет установили живое, а не искусственное дерево, завершилось в воскресенье вечером включением праздничных огней, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Как следует из видео на официальной странице этого ведомства «ВКонтакте», электрогирлянды на 25-метровом дереве были включены в постоянном режиме ближе к вечеру, когда на Дворцовой площади уже стемнело. Жители Санкт-Петербурга, которые пришли полюбоваться на главный символ Нового года, старались соблюдать социальную дистанцию, и толпы рядом с елью не наблюдалось.

Монтаж светового оборудования на новогодней ели был завершён 13 декабря. Живое дерево, которое спилили в деревне Хиттолово во Всеволожском районе, установили на Дворцовой площади 8 декабря. Кроме гирлянд, ель украшают около 300 игрушек в ретро-стиле 1950-1960-х годов, которые расписаны вручную (шары, домики, медведи, зайцы, снеговики и щелкунчики).

Ранее за установку живого символа новогоднего праздника выступили жители Санкт-Петербурга, которым власти предложили проголосовать в соцсетях. Возраст главной городской ели — около 100 лет, высота — 25 метров.

Как сообщал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, основная часть праздничных мероприятий к Новому году пройдёт в онлайн-формате, позволяющем избежать массового скопления людей. Так, ледовое шоу, которое ученики 1-4-х классов обычно посещают в конце декабря, можно будет увидеть как телевизионный спектакль. Непосредственно в новогоднюю ночь будет транслироваться специальная праздничная программа, призванная заменить уличные торжества в центре города.

Встреча всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, которая даёт старт городским новогодним праздникам, в этом году не состоится из-за ограничений по коронавирусу.

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Дополнительные ограничительные меры в Санкт-Петербурге на период новогодних каникул предусматривают, в частности, приостановку работы общепита с 30 декабря по 3 января. Также с 30 декабря по 10 января запрещён доступ посетителей в музеи и театры. Непосредственно в новогоднюю ночь на улицах города не будут организованы традиционные площадки для празднования, не предусмотрена и работа общественного транспорта.