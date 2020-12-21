Заболевший коронавирусом псковский губернатор рассказал о своем состоянии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заразился коронавирусом, рассказал, что у него уже неделю держатся высокая температура, кашель и головные боли на фоне двусторонней пневмонии.

«Коронавирус не обошёл меня стороной, поэтому пока работаю дистанционно. В целом состояние удовлетворительное, но болезнь крайне неприятная – двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, головные боли. Все это не проходит уже в течение недели. Удовольствие сомнительное, поэтому я очень прошу вас – берегите себя и своё здоровье», — сказал Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Instagram.

«Первые признаки недомогания я почувствовал во время рабочей поездки в Москве, поэтому изолироваться вынужден был здесь, тут же сдавал тест и вызывал врача», — уточнил губернатор Псковской области.

Он отметил, что на фоне пандемии огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде.

«Врачи работают на износ, и сроки обработки тестов, прихода врача не всегда выдерживаются. Считаю, что к этому нужно относиться с пониманием. Конечно, я не говорю о грубых нарушениях, с которыми нужно разбираться отдельно», — добавил Ведерников.

Псковский губернатор выразил надежду на то, что он быстро справится с заболеванием и вернётся к полноценному графику работы.

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В пятницу Ведерников сказал, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры.