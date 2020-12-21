Михаил Москвин: Увеличение количества жителей — самый главный показатель развития территории

Зампред правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин подвел итоги уходящего года.

«Ленинградская область — область победителей, потому что население региона растет. Увеличение количества жителей — самый главный и абсолютный показатель развития территории. Население региона перевалило за отметку в 1,8 миллионов человек», — рассказал Москвин в эксклюзивном интервью Online47 и “Общей газеты Ленобласти”.

В Ленобласти с 2012 ввели в эксплуатацию более 2,5–3 миллионов квадратных метров жилья. При этом до 50% — это частные дома и коттеджи. Ежегодно реконструируется 50–60 социальных объектов: детские сады, школы, фельдшерские пункты, поликлиники, дома культуры и другое.

«Мы смогли в этом году еще раз <…> вспомнить, что важнее всего — забота о близких, радость человеческого общения, способность дышать полной грудью и радоваться каждому новому дню. Я желаю, чтобы в будущем году мы все не растеряли этого понимания, чтобы мы вернулись к обычной жизни со светлым взглядом и правильным настроем», — заключил Михаил Москвин.