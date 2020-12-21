Умерла почетный гражданин Ленобласти Валентина Паршина

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи со смертью почетного жителя Ленобласти, Героя Социалистического труда Валентины Паршиной.

“Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Валентины Романовны Паршиной. Легендарный бригадир овощеводов совхоза «Детскосельский» Валентина Романовна была в советское время одним из символов сельского хозяйства Ленинградской области, своим ударным трудом и передовыми, новаторскими методами она прославила и родное хозяйство, и нашу область на всю страну”, – отметил Александр Дрозденко.