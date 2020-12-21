Бизнесмен в Санкт-Петербурге пойдет под суд за хищение более 550 млн рублей у дольщиков

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 550 миллионов рублей при строительстве коттеджного посёлка в Ленобласти, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, учредитель и фактический руководитель ООО «Инвестиционно строительная компания «Константа» с апреля 2011 года по декабрь 2016 года под предлогом строительства коттеджного посёлка «Традиция» во Всеволожском районе Ленобласти незаконно завладел более чем 550 миллионами рублей дольщиков. От его действий пострадали 173 человека.

Кроме того, с декабря 2012 года по май 2013 года злоумышленник легализовал более 21 миллиона рублей, полученных в результате преступной деятельности, купив земельный участок в том же Всеволожском районе.

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Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения подлежит направлению для рассмотрения по существу в Невский районный суд Санкт-Петербурга.