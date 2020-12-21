Ввод офисов в Санкт-Петербурге по итогам года вырастет на 55%

В Санкт-Петербурге по итогам 2020 года построят 196 тысяч квадратных метров офисов, что превысит результат прошлого года на 55%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Из них около 150 тысяч квадратных метров приходится на объекты класса А, еще 46 тысяч «квадратов» относится к классу B. В прошлом году на рынке отмечался дефицит офисных площадей, особенно в классе А, поэтому ряд компаний приняли решение о строительстве новых проектов, которые сейчас или почти готовы, или уже введены.

В сообщении также отмечается, что разница между объёмом занятых и высвободившихся площадей (поглощение), по предварительным итогам 2020 года, почти нулевая.

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