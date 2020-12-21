Ввод офисов в Санкт-Петербурге по итогам года вырастет на 55%

В Санкт-Петербурге по итогам 2020 года построят 196 тысяч квадратных метров офисов, что превысит результат прошлого года на 55%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
Из них около 150 тысяч квадратных метров приходится на объекты класса А, еще 46 тысяч «квадратов» относится к классу B. В прошлом году на рынке отмечался дефицит офисных площадей, особенно в классе А, поэтому ряд компаний приняли решение о строительстве новых проектов, которые сейчас или почти готовы, или уже введены.
В сообщении также отмечается, что разница между объёмом занятых и высвободившихся площадей (поглощение), по предварительным итогам 2020 года, почти нулевая.
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28.10.2020 191
«С одной стороны, это тревожный симптом. С другой стороны, на рынке пока сохраняется баланс, и большая часть объектов, которые работают или введены, были заполнены арендаторами. Кроме того, формируется отложенный спрос, поскольку в текущий момент арендаторы не могут определить ни свои перспективы, ни штатный состав, ни кадровую политику, и откладывают принятие решений до прояснения экономической ситуации», — говорится в сообщении.