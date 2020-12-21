Человеческий скелет нашли в колодце на Выборгском шоссе

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 20 декабря на дне колодца нашли фрагменты человеческого скелета.

Колодец расположен возле одного из домов на Выборгском шоссе. Скелет найден во время строительно-ремонтных работ. Как долго кости лежали на дне колодца – пока не известно. Пол и личность погибшего также не установлены.

Фрагменты скелета направлены в морг. Точную причину смерти установит экспертиза.