Активисты #МыВместе привезли медикам Тосненской больницы пироги и хозтовары

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) посетили Тосненскую клиническую межрайонную больницу.

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По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Сайбат Абдугуевой, не только волонтеры объединяются для помощи медицинским сотрудникам. Любой может внести посильный вклад.

Так, к помощи медикам подключились хлебопекарное предприятие «Аскания» и благотворительный фонд «Добрый Волшебник».

«Сегодня крайне важно оказывать поддержку нашим медикам. Они редко бывают дома и не видятся с близкими, работают не покладая рук, спасая жизни людей», – поделилась Сайбат Абдугуева

Сотрудникам медицинского учреждения были переданы пироги и хозяйственные товары, необходимые для работы в «красной зоне».