Все привитые чувствуют себя хорошо: в Ленобласти продолжается вакцинация тех, кто на передовой

Все привитые сегодня медики получат вторую дозу вакцины после новогодних праздников.

«Все привитые чувствуют себя хорошо, в некоторых случаях наблюдается повышение температуры до трёх дней, иногда симптомы ОРВИ. Всё это в пределах нормы», — прокомментировала главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

На сегодняшний день в Ленинградскую область поступило 1542 комплекта вакцины, ожидается ещё 124 до конца декабря. Пункты для иммунизации населения от COVID-19 расположены в Ленинградской областной клинической больнице, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах. Следующим этапом станет оснащение еще 17 пунктов.

Напомним, первая партия вакцины в регион поступила в середине сентября, тогда 42 дозы были направлены в одну из областных больниц. На ней и отрабатывали схему перевозки и хранения препарата, рассказал гендиректор “Ленфарм” Савва Филиппович.

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 226 человек. Общее число заболевших — 21 545, выздоровели — 18 774. Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 77,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,6 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 53,9 млн человек из общего числа заразившихся.