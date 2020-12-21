Начальницу почты в Березовике подозревают в присвоении выплат ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Сотрудница почтового отделения в поселке Березовик Тихвинского района предстанет перед судом по подозрению в присвоении выплат ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

По данным прокураторы, начальник отделения почты в Березовике присвоила себе 11 тыс. рублей, предназначенных ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. Для этого она расписалась от имени льготника на квитанциях за июль, август и октябрь 2020 года.

В отношении начальника отделения почты в поселке Березовик возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).