Появилось видео из подвала, в котором нашли расчлененное тело в Гатчине

Как сообщал ivbg.ru, мумифицированные части тела человека найдены в подвале одного из домов на улице Киргетова в Гатчине.

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Череп, туловище и конечности были упакованы в пакеты. Пол умершего определить не удалось, поскольку смерть, по предварительным данным, наступила больше года назад.

Также найдены сапог, истлевший рабочий комбинезон, перчатка и остатки сигаретной пачки. Публикуем видео с места происшествия.