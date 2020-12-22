В одном из домов Луги уже пятые сутки нет воды

За дело взялся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Жители дома на проспекте Володарского обратились на прямую линию главы региона. По их словам, в доме уже пятые сетки нет воды, и они вынуждены покупать ее в автомате.

Александр Дрозденко пообещал разовраться в ситуации. В скором времени специалисты должны выехать на место.