В одном из домов Луги уже пятые сутки нет воды

За дело взялся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Жители дома на проспекте Володарского обратились на прямую линию главы региона. По их словам, в доме уже пятые сетки нет воды, и они вынуждены покупать ее в автомате.
Александр Дрозденко пообещал разовраться в ситуации. В скором времени специалисты должны выехать на место.
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