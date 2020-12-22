Жители поселка Проба обратились к Александру Дрозденко со своими проблемами

У жителей посёлка накопилось несколько проблем.
Первой проблемой граждан стала электричка, которая ходит с шестичасовыми перерывами. Выслушав проблему, глава региона взял сутки, чтобы разобраться в ситуации и по возможности передвинуть электричку с трёх часов на час дня.
Также в поселке нет водопровода.
«Я дам поручение «Леноблводоканалу», чтобы жители Пробы со специалистами определились с абонентской платой и с тем, сколько домов готовы подключиться» – ответил Александр Дрозденко.
Вам будет интересно
Дезинфекцию 32 составов провели специалисты управления ветеринарии Ленобласти. После обработки для проведения исследований были взяты пробы воздуха и смывов с...
09.12.2020 229