Жители Выборга просят сократить 40-минутный промежуток между рейсами маршрута Северного поселка

Граждане просят вернуть 20-минутный промежуток в рейсах маршрута.

Жители Выборга обратились на прямую линию к Александру Дрозденко с просьбой о сокращении времени рейса в Северный посёлок с сорока да двадцати минут.

По словам главы региона, он дал поручение комитету по транспорту в течении двух дней пересмотреть совместно с городом и районом расписание.

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Губернатор подчеркнул, что время необходимо пересмотреть особенно в те часы, в которые ездят школьники, особенно младших классов.