«Яндекс такси» не уступил дорогу «Форд Фокусу» при повороте налево.

Днем вторника, 22 декабря, две легковушки «раскрошили» друг друга на пересечении Российского и Товарищеского проспектов Санкт-Петербурга. Подробности аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

По их словам, «Яндекс такси» не пропустил направлявшийся в сторону Индустриального «Форд Фокус» при повороте налево. В результате передние части обеих машин оказались полностью смяты, их «раскидало» по дороге.

Пострадали водитель такси из ближнего зарубежья и девушка-пассажир — их обоих увезли на скорой в реанимацию. Водитель «Форда» отделался испугом. На месте работают службы.