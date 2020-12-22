Врач посоветовал отказаться от выпечки и есть меньше соленых блюд.

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Россия 1» рассказал, что большинство проблем со здоровьем вызваны неправильным питанием. В связи с этим он призвал россиян придерживаться здорового образа жизни и не злоупотреблять выпечкой, сладким, колбасами, жареным и фаст-фудом. Также он порекомендовал отказаться от употребления соли.