Врач посоветовал отказаться от выпечки и есть меньше соленых блюд.
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Россия 1» рассказал, что большинство проблем со здоровьем вызваны неправильным питанием. В связи с этим он призвал россиян придерживаться здорового образа жизни и не злоупотреблять выпечкой, сладким, колбасами, жареным и фаст-фудом. Также он порекомендовал отказаться от употребления соли.
«Все беды наши, львиная часть онкологии, львиная часть сердечно-сосудистых заболеваний, тот самый «смертельный квартет» — метаболический сидром, повышение холестерина, сахара, давления , диабет — все вот это благодаря небольшому кусочку размером шесть квадратных сантиметров. Это язык с его рецепторами, который ощущает кислое, сладкое, горькое, соленое», — сказал медик.