В каждом российском регионе смена сезонов начала происходить совершенно по-разному.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявили о серьезном сдвиге времен года. По их словам, в последние годы зима во всех регионах длится меньше, чем лето. Об этом пишет «Вечерняя Москва».