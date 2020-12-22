В каждом российском регионе смена сезонов начала происходить совершенно по-разному.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявили о серьезном сдвиге времен года. По их словам, в последние годы зима во всех регионах длится меньше, чем лето. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Зимние морозы (в Москве) стали большой редкостью. С одной стороны, может быть, это хорошо. С другой — постепенно исчезает понятие «русская зима». К тому же зимой мы все реже видим солнце, стоит промозглая, неприятная погода», — рассказал Вильфанд, приводя в пример погоду в российской столице.