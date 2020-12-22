С января по ноябрь 2020 года участники поискового отряда «ЛизаАлерт» приняли участие в поисках 388 пропавших в северной столице детей и подростков. В большинстве случаев их находили живыми, но были и погибшие.

Как уточняют в организации, среди 176 пропавших детей в возрасте до 12 лет были найдены живыми 164 ребенка. Трое, к сожалению, за время поисков погибли. В 8 случаях заявители отказались от поисков и одного ребенка не удалось найти. Об этом пишут «Невские Новости».

По словам специалистов, дети пропадают по самым разным причинам. Чаше всего в этом виноваты взрослые, которые оставили ребёнка без присмотра. Также ребенок может пропасть из-за психического заболевания. Специалисты подчеркивают, что каждый поиск всегда индивидуальный, одинаковых случаев не бывает.

Пандемия внесла свои коррективы в работу поисковых отрядов. Ранее Невские новости сообщали, что петербургским поисковикам пришлось отказаться от штабов в период пандемии. Участник отряда рассказал, что идентификацию человека осложнил масочный режим.