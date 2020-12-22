В Петербурге пьяная блогерша разбила каршеринг и сняла это на видео

В социальных сетях появилось видео, где блогерша сперва записала свой отдых в клубе, а после этого поездку домой на арендованном автомобиле в алкогольном опьянении.

После окончания отдыха в одном из заведений Петербурга, блогерша Анастасия решила не заказывать такси, а сесть за руль каршеринга. На пассажирском сидении ехал ее друг.

«Надеюсь, мы отрезвеем и мы доедем», — говорит ее спутник из видео.

Находясь в движении, пара продолжали веселиться — пели песни и записывали поездку на телефон. В итоге веселая поездка закончилась ДТП. После происшествия, блогерша залезла на разбитый арендованный автомобиль и начала на нем танцевать.

На данный момент виновницу ДТП заблокировали в сервисе аренды авто. Также ей грозит штраф 200 тысяч рублей.