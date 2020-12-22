Видео: на Ржевской лесополосе устроили мусорную свалку

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей выбрасывали из «Газели» строительный мусор. Ситуацией заинтересовался Комитет государственного экологического надзора Ленобласти.

Об инциденте стало известно еще 19 декабря. На смартфон очевидец запечатлел, как из грузовой машины мужчины выкидывают строительный мусор в огромных мешках, после чего поспешно покидают место только что появившейся свалки. Видео опубликовал информационный портал «Мегаполис».

Автор видеоролика сообщил об увиденном в полицию и профильные службы. Во вторник, 22 декабря в пресс-службе комитета по экологическому надзору области уточнили, что уже связались с очевидцем инцидента и побывали на месте свалки.

По госномерам «Газели» сотрудники ведомства нашли владельца автомобиля и привлекли его к административной ответственности.

Теперь хозяину грузовика помимо оплаты штрафа, необходимо будет убрать весь свезенный мусор. Исполнение указаний ведомство взяло на личный контроль.