В Буграх водитель снес светофор и скрылся с места ДТП — видео

Автор: Гузель Галимова
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Вчера вечером, 22 декабря, легковушка на полном ходу влетела в светофор во Всеволожском районе Ленобласти.

ДТП произошло на перекрестке улиц Шоссейной и Школьной. В ГКУ «Ленавтодор» сообщили, что водитель не стал дожидаться полиции и покинул место ДТП. Лихача сейчас разыскивают.

В настоящий момент светофор не работает, специалисты занимаются его восстанавливлением.

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23.12.2020 95
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