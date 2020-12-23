В Буграх водитель снес светофор и скрылся с места ДТП — видео

Вчера вечером, 22 декабря, легковушка на полном ходу влетела в светофор во Всеволожском районе Ленобласти.
ДТП произошло на перекрестке улиц Шоссейной и Школьной. В ГКУ «Ленавтодор» сообщили, что водитель не стал дожидаться полиции и покинул место ДТП. Лихача сейчас разыскивают.
В настоящий момент светофор не работает, специалисты занимаются его восстанавливлением.
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23.12.2020 95