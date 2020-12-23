Госдума установила минимальную цену на сигареты

Государственная Дума приняла закон о минимальной цене на сигареты. Теперь ценник привязан к максимальной стоимости за пачку, установленной производителем.

Согласно предыдущей редакции законодательства, минимальная стоимость пачки сигарет должна была составлять не менее 75% от максимальной. Теперь цена будет устанавливаться на основе минимальной ставки акциза за 1000 сигарет, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Таким образом, если бы закон действовал в 2020 году, минимальная стоимость пачки составляла бы 89,75 рублей. В 2021 году – это уже 107,78 рублей.