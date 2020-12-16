Россиянам запретили перевозить более одного блока сигарет по стране

Госдума приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения физическими лицами по территории России.
По словам авторов законопроекта, неконтролируемый оборот табака представляет угрозу для экономики Российской Федерации. Из-за нелегальной торговли сокращаются соответствующие доходы в бюджеты всех уровней.
Таким образом, цель законопроекта – противодействие нелегальному обороту табака. Закон запрещает перемещение более 200 сигарет, либо 50 сигар (сигарилл), либо 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на человека.
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11.12.2020 253