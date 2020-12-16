Россиянам запретили перевозить более одного блока сигарет по стране

Автор: Сергей Агутин
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Госдума приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения физическими лицами по территории России.

По словам авторов законопроекта, неконтролируемый оборот табака представляет угрозу для экономики Российской Федерации. Из-за нелегальной торговли сокращаются соответствующие доходы в бюджеты всех уровней.

Таким образом, цель законопроекта – противодействие нелегальному обороту табака. Закон запрещает перемещение более 200 сигарет, либо 50 сигар (сигарилл), либо 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на человека.

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