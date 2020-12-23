ОНФ ищет родственников погибшего под Всеволожском красноармейца

Общероссийский Народный Фронт ищет родственников погибшего красноармейца Селюкова Сергея Карповича, родом из Майкопа.

В 2015 году на территории Ленобласти было найдено три солдатских медальона. На одном из них, после компьютерной обработки удалось прочитать: “город Майкоп, улица Комсомольская, 181, Селюковой Лукерье Федотовне”.

Позднее был установлен и владелец медальона по донесениям военных лет. Им оказался Селюков Сергей Карпович, 1917 года рождения, он погиб 27 октября 1941 года в районе поселка Московская Дубровка Всеволожского района Ленобласти.

По указанному на медальоне адресу теперь находится республиканская больница. В городе, возможно, менялась нумерация домов. Сейчас активисты изучают архивы и просят местных жителей сообщить любую известную им информацию о родственниках красноармейца.