Каждый пятый автоугон в России происходит в Петербурге

Как следует из доклада Генпрокуратуры России, с начала 2020 года с разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах России.

Наибольший рост числа преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (+12,2 тысячи). А снижение – в Воронежской области, Республике Северная Осетия-Алания и Тюменской области (-1,4 тысячи).

Практически на треть меньше (32,8%) было совершено автомобильных краж – 8,8 тысячи. На Санкт-Петербург пришлось каждое пятое похищение автомобиля (1,7 тысячи). А число тяжких преступлений в городе выросло почти на 40%.