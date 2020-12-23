Суд Петербурга зарегистрировал иск о неуказанной резиденции в декларации Беглова

Исполнительный директор «Открытой России» уверен, что губернатор Петербурга нарушил закон.

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск об установлении факта нарушения, допущенного в декларации о доходах и имуществе Александра Беглова. Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил, что губернатор не указал в декларации за 2019 год загородную резиденцию в поселке Комарово.

При этом правительство Петербурга не согласилось с выдвинутыми требованиями. Смольный заявил, что резиденцию используют только для официальных мероприятий правительства. Поэтому нет никакой необходимости указывать ее в декларации, сообщает «Фонтанка.ру».